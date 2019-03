Canosa di Puglia, estorsione: arrestato 32enne

Di:

Nella giornata di ieri, a Canosa di Puglia la Polizia di Stato ha arrestato un canosino di 32 anni, con piccoli precedenti di polizia per droga, ritenuto responsabile di estorsione.

Gli agenti sono intervenuti nell’abitazione dell’uomo, convivente con i genitori, e lo hanno arrestato dopo l’ennesima estorsione a danno di questi.

I poliziotti del locale Commissariato hanno quindi ricostruito l’intera vicenda, dalla quale è emerso che il reo, dipendente dalle droghe, da tempo utilizzava ogni mezzo dalla violenza al furto in casa per procurarsi soldi.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato nel carcere di Trani.