Foggia. C’è una sola lista del Movimento 5 Stelle

Di:

Foggia. Dopo essere stato scelto dal Meet up dello scorso gennaio, Giovanni Quarato è ufficialmente, da oggi, il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle per la città di Foggia.

E’ infatti finalmente arrivata da parte del Movimento 5 Stelle la certificazione nazionale della candidatura e della lista. Sono davvero felice per l’arrivo della certificazione – ha commentato

l’ingegnere 56enne – anche se onestamente non ho mai avuto dubbi. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura, in cui insieme alla mia squadra e a tutti i cittadini di buona volontà mi spenderò al massimo delle mie possibilità per proporre alla città l’unica opportunità di un vero cambiamento per la Foggia de futuro. Nei prossimi giorni, verrà indetta una conferenza stampa in cui saranno

presentati i primi candidati consiglieri.