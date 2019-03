Foggia. Parcheggiatore abusivo per tentata estorsione

Di:

Foggia. Nella giornata del 22 marzo 2019, agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo e del Reparto Volanti della Questura di Foggia hanno denunciato in stato di libertà un uomo foggiano, G.G. di anni 47 per tentata estorsione ai danni di una donna foggiana.

In Via della Repubblica gli agenti intervenivano su richiesta di una cittadina, la quale da molto tempo subiva la presenza di un parcheggiatore abusivo che puntualmente chiedeva i soldi per il parcheggio dell’auto.

Ieri mattina, la vittima esausta dei continui soprusi, si rifiutava di dare i soldi al parcheggiatore abusivo, non volendo più cedere all’ennesima indebita richiesta di denaro. Al diniego della donna, il malfattore la minacciava che non avrebbe più trovato l’auto la sera successiva.

La donna che era in compagnia dei suoi familiari, una volta allontanatosi chiamava il 113 e chiedeva l’intervento della volante.

L’uomo, pregiudicato, è stato accompagnato in Questura e si procedeva alle formalità di rito con il sequestro del denaro in suo possesso circa 10 euro, verosimile provento dell’attività illecita, per la quale veniva anche sanzionato ai sensi dell’art. 7 del C. di S., oltre alla denuncia penale per tentata estorsione.