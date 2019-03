Omicidio Gentile, intensificati i controlli su Mattinata

Di:

A seguito dell’ultimo, grave fatto di sangue che ha fatto tornare la cittadina di Mattinata sulle poco edificanti cronache di “nera” il Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia ha disposto un’importante intensificazione dei servizi di controllo del territorio.

Da ieri, infatti, ad integrazione della già efficace copertura assicurata dai servizi perlustrativi, sono stati dedicati una serie di servizi straordinari volti ad un ancora più stringente presidio del territorio, con particolare attenzione ai soggetti pregiudicati, sia del posto che provenienti da altri centri.

Ad ulteriore supporto, inoltre, i cittadini di Mattinata avranno a disposizione la Stazione Mobile, un presidio dell’Arma dei Carabinieri cui potranno rivolgersi per qualsiasi necessità.

La Stazione Mobile sarà quindi presente in pieno centro storico, tutti i giorni, proprio per aumentare, sempre con maggiore determinazione, la prossimità alla grande parte sana della popolazione, e anche per raccoglierne ogni segnalazione che potrebbe consentire di proseguire con sempre maggiore efficacia l’opera di restituzione, proprio a loro, del territorio già da tempo avviata.