Quarato è l’unico candidato sindaco del M5s. E’ arrivata la certificazione dello staff

“Una sola lista del M5s per le elezioni comunali. Dopo essere stato scelto democraticamente dagli attivisti lo scorso gennaio, Giovanni Quarato è ufficialmente, da oggi, il candidato sindaco per la città di Foggia. E’ infatti finalmente arrivata la certificazione nazionale della candidatura e della lista, garanzia di pulizia e trasparenza dei nostri candidati”. Lo staff nazionale ha scelto l’ingegnere foggiano. Il comunicato sulla sua bacheca fb si legge dopo che, in questi giorni, era emersa anche la candidatura di un altro concorrente, Francesco Bacchelli, geologo, che il 2 marzo scorso aveva proposto anche la sua candidatura sulla piattaforma Rousseau.

“Sono davvero felice per l’arrivo della certificazione – ha commentato l’ingegnere – anche se onestamente non ho mai avuto dubbi. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura, in cui insieme alla mia squadra e a tutti i cittadini di buona volontà mi spenderò al massimo delle mie possibilità per proporre alla città l’unica opportunità di un vero cambiamento per la Foggia del futuro”. Nei prossimi giorni, verrà indetta una conferenza stampa in cui saranno presentati i primi candidati consiglieri.

Bacchelli: “Il regolamento prevedeva più proposte”

Francesco Bacchelli, a proposito della sua candidatura, aveva detto a Stato Quotidiano: “Ho colto le sollecitazioni di attivisti storici che renderò noti, come coloro che sono inseriti in lista, se verrà certificata”. Secondo lui non ci sarebbe stata nessuna spaccatura nel M5s, il fatto che i parlamentari Menga Lo Vecchio e Pellegrini con il consigliere regionale Rosa Barone siano schierati con Giovanni Quarato, “non l’ha colto, a me interessa la partecipazione democratica, e poi i portavoce dovrebbero astenersi dallo schierarsi. In città c’è un disinteresse ai problemi che non mi piace. Sia Quarato che io stiamo andando avanti”.

Lo staff ha scelto Quarato che, dopo la conferenza stampa di presentazione, l’incontro con il viceministro Laura Castelli su quota 100 e reddito di cittadinanza presso L’Altro Cinema, la pubblicazione del sondaggio sulle priorità dei foggiani, può iniziare la campagna elettorale ufficialmente.

Va ricordato che Bacchelli, iscritto al M5s, votò contro la candidatura di Quarato quando, presso il meetup Singer, venne designato sindaco. Pare che a sostegno di Bacchelli, che non sappiamo se ora continuerà il suo impegno da candidato sindaco ci fosse, tra gli altri, Franco Cuttano, referente del comitato Pro Iriip, in polemica con i pentastellati sulla questione dei Campi Diomedei.

Le civiche e il M5s

Si dissolve, a questo punto, anche qualsiasi implicito riferimento alla campagna elettorale del 2014 quando Vincenzo Rizzi, grillino, andò avanti fino all’ elezione da consigliere comunale con la sfiducia dello staff nazionale che non gli diede il simbolo. Il paragone riguarda due contesti molto diversi e i pentastellati, se qualcuno glielo ricorda, sottolineano la “compattezza di oggi e tanti parlamentari e consiglieri regionali che allora non c’erano”.

Circa l’accordo del M5s con le liste civiche, se ne discute in vista delle comunali, ed era anche stata ventilata la possibilità che qualche candidato sindaco, rappresentante di liste civiche, potesse fare accordi elettorali con loro. La nota inviata da Luigi di Maio sul punto dice: “Affronteremo gli argomenti della riorganizzazione a livello nazionale e locale del M5 stelle, la questione dei rapporti con le liste civiche nei comuni e il tema delle nuove regole per i consiglieri comunali. Per questa discussione utilizzeremo tutti gli strumenti disponibili: Rousseau, l’assemblea dei parlamentari dove siedono parlamentari di tutte le regioni e incontri fisici sul territorio”. La discussione su Rousseau nell’area di ascolto è rimasta attiva per quasi tutto il mese di marzo. Sono previsti incontri fino al 4 aprile a livello territoriale al termine dei quali riprenderà la discussione online. Un iter molto articolato che mal si concilia con le prossime elezioni comunali ed europee. Dunque è possibile che l’obiettivo non fosse quello delle comunali ma delle regionali, in Puglia il prossimo anno.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 23 marzo 2019