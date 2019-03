Scontro tra auto, morti tre ragazzi

Di:

(ANSA) – BRINDISI, 23 MAR – Tre giovanissimi sono morti in un incidente stradale che ha coinvolto nella notte due auto sulla strada che collega San Pietro Vernotico a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi. Le vittime sono Davide Cazzato, di 19 anni, Sarah Pierri, di 18 e Giulia Capone, di 17. Altre due persone sono rimaste ferite e sono in gravi condizioni in ospedale. Viaggiavano insieme su una Fiat Punto che si è scontrata con una Chevrolet Tacoma il cui conducente è illeso.

L’incidente è avvenuto intorno alle 2 e 30. Sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.