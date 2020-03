Abbaticchio: “Sindaci in prima linea, non aiutano le indecisioni del governo”

“I sindaci stanno combattendo una strenua battaglia a difesa dei propri cittadini e contro l’emergenza Coronavirus che sta flagellando il Paese. Tuttavia non aiuta di certo la raffica di Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ci costringe, pressoché quotidianamente, ad aggiornarci continuamente per cercare di barcamenarci tra norme e connesse interpretazioni che sottraggono tempo, energie ed attenzioni da profondere nei confronti dei territori che siamo chiamati ad amministrare”.

E’ quanto evidenzia il vicecoordinatore nazionale di Italia in Comune e sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio. “Probabilmente bisognava avere un approccio diverso, sicuramente più pesante e immediato, che avrebbe garantito la certezza di misure atte a chiudere tutto quanto non necessario prevedendo una capillarità di servizi domiciliari, sensibilizzando, ad esempio, le grandi catene di distribuzione ad attrezzarsi in tal senso – in favore delle Comunità. I sindaci pugliesi continuano ad essere in prima linea a difesa delle loro Comunità. Con l’auspicio che i troppi tentennamenti, spesso conditi da contraddizioni, del Governo centrale sulle misure da adottare nell’emergenza Coronavirus, non finiscano con lo scaricare sui territori gravi conseguenze sanitarie ed economiche”.