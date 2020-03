Alessio De Palma “La forza della musica è anche questo: evadere dalla quotidianità”

, 23 marzo 2020., una situazione paradossale e surreale, ma purtroppo così non è, la dura realtà a cui siamo chiamati a dover affrontare quasi inermi contro un nemico invisibile e subdolo ha portato noi tutti ad un cambiamento radicale di tutto ciò che era normale: andare a lavoro, un caffè, un aperitivo con gli amici, una serata al cinema, al teatro, una passeggiata in centro o sul lungomare, visitare un museo, tutte attività normali nella vita di tutti i giorni di ognuno di noi, che ora rappresentano un’utopia… ciò a causa del “”, il Nuovo Coronavirus non è più possibile… padri e madri di famiglia alle prese tra la vita e la morte… ovviamente è un evento che fino a qualche mese fa nessuno poteva immaginare che fosse una bomba ad orologeria di tale portata, come afferma il premier Conte: “questo è il più grande evento tragico che l’Italia sta affrontando dopo il secondo dopoguerra”…

Dunque, siamo in guerra? Evidentemente si, una guerra senza armi, senza spargimenti di sangue, con un unico nemico tra l’altro invisibile ma tanto forte da sterminare migliaia di persone in tutto il mondo al pari di una bomba nucleare… le raccomandazioni del Governo sono chiare: “restare a casa per evitare il diffondersi del contagio del virus…” esenti da questo ovviamente gli operatori sanitari, le forze dell’ordine, i tabaccai, i benzinai, i dipendenti di uffici pubblici, i farmacisti, i lavoranti nel settore alimentare e tutti coloro che prestano servizio per “attività indispensabili per la collettività”. Restare a casa! È l’imperativo categorico di kantiana memoria… tolte le 7 – 8 ore di sonno cosa si può fare nelle restanti? Innanzitutto riscoprire il calore familiare, gli affetti, le tradizioni, il focolare domestico tanto caro agli eroi romantici, leggere quel libro rimasto in sospeso per mesi perché “non ho mai tempo”, scrivere, dipingere, dedicarsi all’attività fisica, gli insegnanti continuano a lavorare – forse anche più di prima e sicuramente in maniera meno agevole – con la cosiddetta “didattica a distanza” e gli operatori culturali? I musicisti? Con i teatri chiusi come si fa? La potenza di internet… i cari vecchi cd e dvd… sicuramente un palliativo che mai potrà sostituire il brivido, il pathos, la pelle d’oca che una rappresentazione dal vivo può dare… ma purtroppo al momento non è possibile… molti teatri italiani e non solo hanno attivato lo streaming, mandare in scena spettacoli pregressi attraverso la rete, ancora la televisione nazionale ogni giorno trasmetterà opera, balletto, prosa, eventi culturali sul canale ad essi dedicati, anche la città di Foggia dal 20 marzo scorso ha attivato tale servizio con “Io Giordano”.

Attività encomiabili, meno encomiabili, forse, i cosiddetti flashmob dai balconi di casa: cantare a squarciagola da un balcone a un altro, quando le persone muoiono e non possono neanche salutare i propri cari ed avere una degna sepoltura? La forza della musica è anche questo: evadere dalla quotidianità, immedesimarsi nei protagonisti, far rivivere il “fanciullino” di pascoliana memoria che purtroppo troppo spesso viene represso in ognuno di noi, mettere a nudo il proprio essere: fragile, sensibile, inetto difronte a tale evento. La musica può svolgere azione vivificatrice, anche se dietro a un monitor, a uno schermo, il fine è sempre il medesimo, cambia la forma ma la sostanza no. La speranza è che ben presto si possa uscire vincitori da tale empasse ed emozionarsi ancora tra le poltrone di un teatro, per ora possiamo emozionarci con le registrazioni…

(A cura di Alessio Walter De Palma, Foggia 23 marzo 2020)