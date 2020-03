Cinema: addio Lucia Bosè, “Musa” di Luchino Visconti

) – ROMA, 23 MAR – ”Cari amici vi comunico che mia madre Lucia Bosè è appena venuta a mancare”.. “Ora sta nel migliore dei posti” ha scritto l’artista ricevendo immediatamente migliaia di condoglianze virtuali. La Bosè era nata a Milano il 28 gennaio 1931, Luchino Visconti notò il suo fascino nella pasticceria Galli di cui era una giovane prosperosa commessa. Nel 1947 fu eletta Miss Italia, cominciò una carriera cinematografica con film da Non c’è pace tra gli ulivi di Giuseppe De Santis (1950) a Le ragazze di piazza di Spagna di Luciano Emmer (1952) , da La signora senza camelie, di Michelangelo Antonioni (1953) a Gli sbandati di Maselli.. Dopo un lungo fidanzamento con Walter Chiari, conobbe il torero Luis Miguel Dominguín si trasferì per sempre in Spagna sposandolo nel 1955 e diventando madre di Miguel, Lucia e Paola. (ANSA).