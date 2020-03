Coronavirus: nuovo Dpcm con ulteriori misure per tutto il territorio nazionale

Le disposizioni del decreto sono valide dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020. Per ulteriori dettagli, vai al Dpcm del 22 marzo 2020.

. Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020, introduce la sospensione di tutte le attività produttive industriali o commerciali, a eccezione di quelle indicate nell’elenco in allegato e disposte nel decreto. Vieta inoltre lo spostamento o il trasferimento delle persone in un Comune diverso da quello in cui si trovano, tranne nei casi di comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute.