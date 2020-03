Coronavirus, positivi sono 50.418. 6.077 morti. In calo i guariti: 408 in 24 ore

: positivi salgono a quota 50.418, con incremento di 3780 in 24 ore (ieri erano aumentati di 3.957).(ieri erano state 651, l’altro ieri 793) che portano il totale a 6.077 persone. In isolamento domiciliare 26.522 persone, in terapia intensiva 3204. Così dal bollettino delle 18 letto in diretta tv dal commissario della Protezione civile

Calo sensibile per i guariti rispetto agli ultimi giorni: sono 408 in 24 ore (totale 7432) meno rispetto a ieri quando erano stati 952 in più. I ricoverati con sintomi sono 20.692 (+846), in terapia intensiva 3.204 (+195), in isolamento domiciliare 26.522 persone (+2.739). “Tra contagiati, vittime e persone guarite, il coronavirus ha registrato in Italia 63.927 casi totali (+4.789 rispetto a ieri)”.