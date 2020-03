Qualche ora prima della diretta sul socialha pubblicato un post sul suo profilo Facebook annunciando l’appuntamento e gli ingredienti necessari per preparare gli, i tipici taralli pugliesi. Tutolo ha quindi mostrato come preparare l’, come darai taralli,e asciugarli nel modo corretto, dispensando consigli e strappando anche qualche risata. Un’idea accolta felicemente dai cittadini in quarantena.

“Io per passare un po’ di tempo farò un kilo di taralli. Se volete Possiamo farli insieme in diretta…. Se vi va di mangiare i taralli più buoni del mondo questa sera alle 19 preparate 1 kilo di farina, 150 gr. Di olio extravergine, 30 gr. Di sale fino, semi di finocchio, pepe, vino bianco e acqua. Sapete perché sono i migliori del mondo? Perché quando la fai tu qualcosa ti sembra la migliore del mondo…”

