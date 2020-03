Covid-19. Don Uva “2 casi di positività a Bisceglie: isolamento per personale”

Foggia, 23 marzo 2020. “Con riferimento alle notizie diffuse nelle ultime ore, si conferma che, relativamente ai due casi di Covid-19 registrati all’interno della sede di Bisceglie di Universo Salute, sono state poste in essere tutte le misure previste dai protocolli sanitari, in piena condivisione con il Dipartimento di prevenzione della Asl-Bt. Sono stati disposti l’isolamento domiciliare del personale che ha avuto contatto con i pazienti in questione nonché l’isolamento sanitario degli altri pazienti appartenenti allo stesso reparto, oltre alla sanificazione di ambienti e suppellettili. Il Dipartimento di Prevenzione procederà ad effettuare il tampone ai pazienti conviventi“. Lo precisa in una nota Universo Salute, attraverso il Responsabile Area Comunicazione sedi Bisceglie – Foggia – Potenza.