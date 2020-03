Covid-19, Gatta “Turismo in crisi, le imprese vanno sostenute: fare presto”

Manfredonia, 23 marzo 2020. “”. In queste ore, si fa sempre più drammatica la crisi in cui versa e verserà, purtroppo, il settore turistico-alberghiero, con un danno ingentissimo per l’economia regionale”. Nota del vicepresidente del Consiglio regionale,di Forza Italia.

Ho notizie dell’impegno del Dipartimento regionale e di PugliaSviluppo, che stanno cercando di accorciare i tempi per consentire alle aziende turistiche di beneficiare, il prima possibile, delle risorse stanziate. Sono fondi importanti, ancor più in una fase così sciagurata per tutto il Paese: c’è bisogno di dare una boccata d’ossigeno al settore (e non solo a quello!) e a tutti coloro che hanno manifestato interesse ad ottenere le risorse stanziate. Tuttavia, abbiamo bisogno di procedure straordinarie, in grado di agevolare l’accesso ai fondi disponibili nel modo più celere e facile possibile. La semplificazione burocratica, insomma, e lo snellimento delle procedure si rendono ancora più urgenti in una circostanza di emergenza come quella che stiamo vivendo. Mi auguro che gli uffici possano spingere ulteriormente il piede sull’acceleratore, per dare un segnale di concreto sostegno ad un indotto di notevole valore per il nostro territorio”.