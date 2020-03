Covid-19, la curva di crescita a Manfredonia: i contagiati raddoppiano ogni 4 giorni

Da fonti ufficiose, dopo tre giorni, ovvero nella giornata di martedì 17 marzo, le persone risultate positive sono salite a 4; secondo i dati forniti dalla Regione Puglia venerdì 20 marzo, i contagiati sono diventati tra 6 e 10 e, con l’ultimo aggiornamento dei dati di domenica 22 marzo, il numero è ora compreso in una forbice tra 11 e 20.

I dati della città sipontina, che riportano come nel resto d’Italia solo coloro che hanno effettuato un tampone, rispecchiano quelli della Provincia di Foggia. Prendendo come riferimento il 14 marzo, giorno del primo caso individuato a Manfredonia, il numero dei contagiati in Capitanata è passato da 52 agli attuali 212. Nell’intera Puglia, si è avuto un balzo da 166 contagiati (sempre partendo dal 14 marzo) a 786.

In pratica, guardando la curva della crescita, il numero dei contagiati a Manfredonia, così come in Capitanata ed in Puglia, tende a raddoppiare ogni 4 giorni circa. Dunque, se questo trend continua, un ulteriore evidente impennata si potrebbe prospettare per mercoledì 25 marzo.

Nel resto d’Italia, c’è stata una crescita esponenziale dell’epidemia con il numero dei contagiati che raddoppiava inizialmente ogni 2,5 giorni. Nell’ultima settimana, i contagiati hanno iniziato a raddoppiare dopo 5 giorni circa (passando ad esempio dai 31.506 del 17 marzo agli attuali 59.138, con il dato fornito domenica 22 marzo).

Questo significa che a livello locale e regionale il numero dei contagiati sta crescendo in maniera maggiore rispetto al dato complessivo nazionale.

In Italia la curva ha iniziato a diventare più lineare, anche se il decremento dei contagiati al Nord è compensato da un incremento al Sud.

Se tutti questi numeri possono confondere, è importante evidenziare che in tutto il mondo sono sotto osservazione proprio i dati, con analisi e simulazioni continue, che servono a capire l’andamento dell’epidemia del Coronavirus. Ecco perché ci vengono comunicati quotidianamente.

Siamo tutti dunque con il fiato in sospeso, in attesa che arrivino segnali di rallentamento sulla diffusione di questo terribile virus apparentemente inarrestabile. Osservando la curva, questo momento arriverà quando essa inizierà ad appiattirsi, con il numero dei contagiati che per raddoppiare impiegherà sempre più giorni, fino a rallentare e a giungere al tanto atteso punto di svolta che vedrà una crescita zero (come accaduto in Cina).

Quando arriverà questo punto? Dipende solo da noi e da come rispetteremo le disposizioni che ci sono state imposte per fermare il contagio.

#restiamoacasa

Maria Teresa Valente