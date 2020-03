Foggia “A medici e infermieri risparmiare fila dopo esibizione badge”

, 23 marzo 2020. All’attenzione del personale amministrativo degli esercizi commerciali di Foggia, coinvolti dall’ Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020. A causa della emergenza pandemica da, queste sono giornate estremamente concitate per tutto il personale sanitario, tanto quello schierato in trincea, quanto quello non direttamente “impegnato sul fronte”, ma comunque esposto ad un concreto rischio di contagio.

Vorrei pregarvi di aderire alla lodevole iniziativa presa dai supermercati del Nord Italia, come Esselunga e Coop: a medici ed infermieri viene risparmiata l’attesa della “fila” alla sola esibizione del badge ospedaliero. Per noi rappresenterebbe una tangibile manifestazione di riconoscenza, in quanto – stremati da turni di guardia in cui, alle consuete problematiche, si aggiunge lo stress di un possibile rischio di contagio – apprezzeremmo molto un gesto di gratuita gentilezza da parte delle persone che oggi siamo chiamate a tutelare e curare a prezzo della nostra sicurezza”.

Lo scrive in una nota la Dott.ssa Rita Daniela Marasco, dirigente medico presso gli Ospedali Riuniti di Foggia.