Francesca “Anche nei giorni più bui, possiamo essere un faro luminoso”

PAURA. Che strana parola, per anni ho creduto che fosse il centro della mia vita, che avere paura fosse un dono, un lusso, che mi fosse dovuta, la usavo come scusa perché a 23 anni per me era LECITO avere paura anche solo di un banale temporale, quando invece il vero temporale lo avevo dentro e non riuscivo ad accettarlo e affrontarlo. Vivevo la mia vita pensando sempre al futuro, a cosa avrei fatto tra 10 anni o 20, a come mi sarei vista in veste di ADULTA con una casa cui badare e dei figli da accudire. Ma un giorno, questa paura interiore è cresciuta, mi ha dato un primo avviso, ha bussato ed io non l’ho sentita, o meglio, non ho voluto ascoltarla. Poi un secondo avviso e via al terzo, più forte, più potente, mi risuonava nelle orecchie e faceva tremare ogni parte di me, anche il cuore. La me interiore mi parlava, ma io non riuscivo a sentirla, cercavo di non ascoltarla, ma lei voleva uscire e dirmi che non era mia nemica ma mia alleata.

Come un fulmine a ciel sereno, qualche giorno dopo, scoppiò una pandemia globale che ci costringeva a stare a casa. CASA, che parola ENORME è? Peccato io abbia sempre sottovalutato questa parola e l’abbia attribuita molto spesso in modo sbagliato. Proprio in quel periodo in cui avevo deciso di USCIRE e liberarmi delle mie paure dovevo rimanere in casa fino a chissà quando, io che a casa ci sarei sempre voluta stare ogni giorno, ora mi faceva PAURA. Ma sapete una cosa? Se c’è una cosa che la PAURA mi ha insegnato è NON AVERE PAURA. Esatto, proprio così.

Siamo sempre stati così impegnati nella nostra quotidianità, nei ritmi frenetici della nostra vita che ci siamo dimenticati come si vive. Abbiamo sempre dato per scontato un abbraccio, un bacio, una semplice parola o solamente una stretta di mano. Abbiamo sottovalutato le uscite, quelle che ora pagheremmo oro pur di rifarne solamente una. Abbiamo sottovalutato il calore della FAMIGLIA, i valori che ci sono stati insegnati, abbiamo sottovalutato i nostri genitori, gli abbiamo dati per scontati, come se averli a casa bastasse, come se non servisse il buongiorno o un semplice come stai anche buttato lì a caso.

Abbiamo sottovalutato noi stessi, abbiamo sempre creduto di essere invincibili, di poter resistere a tutto, ma ecco che arriva lui, COVID-19, così si fa chiamare, 5 lettere e 2 numeri ma che hanno una potenza inimmaginabile.. Ecco che cammina veloce, uccide, contagia e continua a strisciare come un serpente velenoso per il mondo. Ma in tutto questo strisciare ci ha dato tanto, ci ha dato la possibilità di UNIRE milioni di famiglie che per via del lavoro si vedevano si o no 2 volte al giorno, ha dato ai figli la possibilità di godersi i loro genitori H24 senza sosta. Ha rilassato il mondo, ha ridotto lo smog, ha dato ai pesci nuova vita in un mare che si sta ripulendo dalle schifezze di noi uomini. Ci siamo lamentati per anni di non avere tempo per goderci le nostre vite perché troppo impegnati a lavorare, quindi chiudiamo gli occhi e riflettiamo, guardiamoci ora, abbiamo la possibilità di fare una cosa che mai nessuno ci avrebbe dato possibilità di fare. Solo ora capisco che è questo quello che volevano le mie paure, volevano che io stessi a casa insieme a loro a combatterle.

Ho iniziato questa quarantena lontana dalla mia famiglia, da 3 settimane non vedo le mie sorelle, i miei nipoti e mia madre. Perché si, io sono una di quelle che ha sempre sottovalutato la potenza della parola FAMIGLIA e mai come ora ne capisco l’importanza di stare insieme anche quando ti annoi in casa, l’importante è stare lì, con le persone che ami, a sorridersi, a parlarsi e VIVERSI. Se c’è una cosa che posso dirvi dopo tutta questa esperienza è di vedere il lato positivo anche nel negativo, di abbattere i muri dell odio, della rabbia e della delusione e farne alleati. Godiamoci il momento finché possiamo, una volta finito tutto sarà una liberazione questo si, i treni sfrecceranno di nuovo veloci, le discoteche risuoneranno più forti di prima, le piazze saranno piene, ragazzi sparsi ovunque, ma le nostre case vuote.. Finché possiamo resistiamo, perché il serpente che ora sta strisciando a portare odio solo una cosa non può toglierci L’AMORE E L’UNIONE che ora sta facendo la nostra forza.

Per la prima volta non esistono differenze tra Nord e Sud, tra bianchi e neri, siamo tutti uguali, condividiamo lo stesso momento. Siamo un’unica forza e insieme, schiacceremo questo serpente come fece San Michele Arcangelo e ne usciremo con una sola consapevolezza, che nella vita niente ci è dovuto, ma ci è DOVUTO vivere a pieno ogni giorno e considerarlo come un dono. Non sprechiamo più i silenzi per timidezza, diciamo alle persone che amiamo, quanto le amiamo, se qualcuno ci manca, facciamoglielo sapere, se ci sentiamo soli chiediamo aiuto, non lasciamo che tutto questo non ci insegni niente. Il medicinale più potente al mondo siamo NOI e non c’è niente al mondo di più potente, quello COVID-19 non potrà mai ucciderlo, ma noi si, con l’amore possiamo farlo. Dopo la tempesta c’è sempre il sole, torneremo ad abbracciare i nostri parenti, a tenere per mano i nostri fidanzati, a guardare il tramonto insieme ai nostri amici, i nostri polmoni si riempiranno di aria pura che grazie a quel ‘mostro’ ora si sta ripulendo. Dobbiamo avere FAME DI VITA e non FAME DI SUCCESSO. Al momento non c’è abbraccio migliore se non quello delle nostre anime che con speranza lottano tutte insieme. E se è vero che l’unione fa la forza, RIPRENDIAMOCI TUTTO QUELLO CHE È NOSTRO.

Non dobbiamo avere più paura, non dobbiamo più vedere solo buio in fondo al tunnel, è solo una scusa per non volersi rimboccare le maniche. Ricordate che anche nei giorni più buii, noi possiamo essere UN FARO LUMINOSO.

(Francesca Sciarra, Manfredonia 23 marzo 2020)