“In tempo di coronavirus ho messo online 200 pagine sul dialetto foggiano”

Foggia, 23 marzo 2020. Dopo 17 anni ha messo online il suo “Dizionario comparato del dialetto foggiano”, ieri sera l’ultima parte integrata con nuove frasi, nuovi passi di autori, 70 quelli scelti nel 2003. Ai tempi del coronavirus succede anche questo, anzi, proprio in questo periodo si possono portare a termine vecchie cose tralasciate. “Ci sono momenti di sconforto e di tristezza- dice– per non farsi prendere dallo scoraggiamento ci teniamo impegnati”. Fonologia, fonemi, lingua parlata e letteraria, tutti argomenti affrontati 10 anni fa che ritornano per essere ripensati: “Il nostro dialetto ha visto la forma scritta nell’800, molto più tardi del napoletano o del veneziano, ognuno l’ha adoperato nei testi senza una base scientifica o glottologica. L’ho messo online in forma aperta in modo che chiunque sia esperto della materia possa dare dei consigli, possa interloquire con me”.

Il sito da cercare è dialettodifoggia.altervista.org, le circa 250 pagine in rete rappresentano una versione aggiornata, anche con dei nuovi font per indicare la fonetica che nel 2003 non erano in uso. Una passione che va di pari passo con le sue lezioni di dizione, con la pratica della regia e quella dell’attore. Ha recitato ed è stato regista nella Locandiera di Goldoni al Giordano (come da foto in galleria) e due anni fa ha messo in scena “Coriandoli” sulla Foggia bombardata nella seconda guerra mondiale.

Per dire con quale ottica seleziona la rassegna degli eventi culturali in città sulla sua pagina facebook “Cultura e spettacoli”. Un vademecum per non perdersi nelle svariate iniziative cittadine. Molti di questi appuntamenti campeggiano ancora lì sui cartelloni di Foggia deserta. Ora pubblica anche articoli di aggiornamento sul coronavirus, e non potrebbe essere altrimenti. “La mia rassegna culturale mattutina è più scarna, pubblico qualche ritaglio di testate in cartaceo oppure online. Prima c’era tanta, forse troppa roba, non credo che cambierà molto dopo questo periodo, non si metteranno d’accordo. Le amministrazioni, le associazioni, le fondazioni svolgono un lavoro lodevole, il problema è cercare di incrementare il pubblico che frequenta questi eventi”.

Nel frattempo il web pullula di eventi estemporanei di musicisti suoi amici che si sono cimentati per la prima volta in un video con pezzi propri, recitano poesie filastrocche, Gianni Rodari è molto gettonato, “Questa è un’opportunità per aprirsi di più al pubblico, del resto il Dams di Lecce ha aperto un sito in cui raccogliere e selezionare le pubblicazioni online. “Si tornerà a suonare e cantare dal vivo, a frequentare i teatri, entrerà in gioco la voglia di recuperare il tempo perduto ma questo periodo può servire ad una gestione più oculata, anche se è giusto che in libertà ognuno faccia e produca ciò che vuole. In questo periodo si può migliorare il rapporto con il proprio pubblico, coinvolgerlo, essere interattivi, a teatro o in conferenza non è possibile. Certo per chi vive solo di questo è una mazzata”.

Dal punto di vista culturale il fermento dei nuovi teatri è evidente: “Da quando i laboratori hanno preso il posto dell’Oda hanno riempito un vuoto, 20 anni fa a Foggia c’era il Giordano e gli spettacoli in dialetto, mancava l’esperienza di un nuovo modo di fare arte che oggi è rappresentato dalla Piccola compagnia impertinente, dal teatro dei Limoni, il teatro della Polvere. Questi gruppi sono risultati nei primi posti nel bando reginale del teatro in periferie, quindi vuol dire che sono bravi, Foggia dal punto di vista culturale è molto migliorata. Il mio auspicio è che questo difficile periodo possa diventare un’opportunità per capire come avere risposte adeguate rispetto alle tante iniziative che si mettono in campo”.

A cura di Paola Lucino, Foggia 23 marzo 2020