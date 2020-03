Incredibile a Fondi: blocca uomo che vuole uscire da “zona rossa”: morto 69enne

. Un contadino di 69 anni,, è morto in seguito a un’aggressione subita da un uomo che avrebbe tentato di uscire da una zona rossa in Provincia di Latina. Come riporta La Repubblica , i fatti sono avvenuti stamani a Fondi, “dove da giovedì scorso è tutto bloccato per il dilagare del coronavirus“.. “A un tratto, a bordo di una Lancia Phedra color oro, è sopraggiunto un 44enne di nazionalità pakistana, che vive a Fondi, noto alle forze dell’ordine e coinvolto in traffici di droga. Lo straniero, essendo bloccate anche le stradine di campagna, sembra stesse cercando un modo per uscire da Fondi. Il 69enne gli avrebbe fatto notare che non era possibile e per tutta risposta sarebbe stato coperto di insulti”. ““.