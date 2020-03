Lotto, in provincia di Foggia vinti 27.900 euro con una quaterna

Finisce in provincia di Foggia, a, la più alta vincita realizzata al Lotto nel concorso di sabato, pari a 27.900 euro per effetto di una quaterna sulla ruota di Napoli centrata mettendo in gioco cinque numeri. Secondo gradino del podio per i 23.750 euro vinti a Leonforte (EN) con un terno su Palermo, terzo posto per i 13.500 euro vinti a Nimis (UD) ancora con un terno, questa volta sulla ruota di Bari. Il 10eLotto premia invece Pollena Trocchia (NA) con 7 mila euro, vincita seguita dai 6 mila euro vinti a Sciara (PA). Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato vincite per un totale di 1,1 miliardi di euro. cr/AGIMEG