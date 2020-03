M5s: “Proroga scadenze per bandi europei indiretti, notizia importante”

“La scorsa settimana avevamo chiesto a Emiliano il rinvio delle scadenze per i bandi dei fondi europei indiretti. Oggi leggiamo che la Regione ha fatto quello che gli chiedevamo e ha disposto le proroghe di finanziamenti, presentazione dei progetti e rendicontazioni. Imprese, università, enti locali e cittadini avranno così più tempo per presentare le domande e non verranno persi fondi preziosi per la crescita della Puglia”.

Lo comunicano in una nota i consiglieri del M5s Puglia. “Una notizia importante che va ad aggiungersi a quella del rinvio delle scadenze dei bandi per i fondi diretti, deciso dalla Commissione Europea grazie alla lettera scritta dagli europarlamentari del M5S a prima firma di Mario Furore, al Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen”.