Manfredonia, ciao Luigi “geghegè” Guerra. Papà famiglia record: 21 figli

Manfredonia, 23 marzo 2020. “Un grande lavoratore. E’ riuscito a crescere i suoi figli, dandogli quanto serviva. Sempre“. E’ deceduto nella tarda serata di ieri il sig. Luigi Guerra. Aveva 89 anni. Luigi è il papà di una famiglia record, che in tanti conoscono con il soprannome “geghegè“: 21 sono i figli di Luigi avuti dalla signora Lucia Rosciano: Nardino, Nicola, Matteo, Rosa “Rosetta”, Massimo (non più vivi), Anna, Antonio, Matteo, Siponta, Nicola, Michele, Giuseppe, Maria Grazia, Concetta, Francesca, Giovanni, Emanuela, Angela, Leonardo, Raffaele, Bruno. Dei 16 figli presenti, il più piccolo ha 41 anni (Bruno), la più grande 63. 8 maschi e 8 femmine. “Papà faceva il collaboratore scolastico all’istituto comprensivo Perotto di Manfredonia”, raccontano a StatoQuotidiano, “è stato un grande lavoratore, con un carattere duro, certo, ma è riuscito a dare tutto se stesso ai figli”.

Luigi Guerra ha lavorato inizialmente come bracciante agricolo, per poi diventare collaboratore scolastico dal 1976. I numeri record della famiglia “geghegè” Guerra – 21 figli e circa 70 tra nipoti e pronipoti – hanno destato l’attenzione anche della Rai e di testate giornalistiche nazionali: “Nel 1984 – raccontano i figli – siamo stati ospiti nell’ambito del programma “Italia Sera” di Rai 1, presentato da Piero Badaloni ed Enrica Bonaccorti. Nel 1986 Domenica In, con programma Rai presentato da Raffaella Carrà“.