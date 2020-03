Manfredonia, cittadino “Fermare le attività che occupano i marciapiedi”

Qui il sito del Comune di Manfredonia, con tutti i provvedimenti relativi all’emergenza coronavirus Covid-19.

A riguardo dell’appello del cittadino, si segnala una recente ordinanza del Comune di Vieste (ordinanza sindacale n.65/2020): MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (CORONAVIRUS)

ORDINA

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus “COVID-19” sono adottate sull’intero territorio comunale, le ulteriori seguenti misure

1️⃣è vietato l’utilizzo di parchi e luoghi aperti al pubblico (lungomari e litorali, ville comunali, parchi, giardini e piazze comunali);

2️⃣la chiusura all’utenza del Cimitero comunale, al fine di evitare assembramenti di persone consentendo l’ingresso solo per le tumulazioni programmate e per i lavori di manutenzione straordinaria;

3️⃣non è consentito il passeggio e lo svolgimento di attività di ludico – ricreativa all’aperto, resta consentito svolgere INDIVIDUALMENTE attività motoria in prossimità della propria abitazione, comunque entro e non oltre duecento metri dalla stessa e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

4️⃣è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;

5️⃣il divieto d’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni;

6️⃣è possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d’affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora ovvero nel raggio di 200 metri;

7️⃣chiusura di tutti gli uffici comunali, salvo il garantire l’adempimento di tutti gli atti urgenti indifferibili. I servizi essenziali saranno erogati su richiesta ai numeri di telefono resi disponibili sul sito istituzionale;

8️⃣le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.

❌❌ INFORMA ❌❌

che l’inottemperanza alla seguente ordinanza sarà punita ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale”.