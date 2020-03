Manfredonia, positiva didattica a distanza per i bimbi grazie all’aiuto dei genitori

, 23 marzo 2020. “In un momento così difficile per il nostro Paese, la Didattica a Distanza anche nellarappresenta un modo per mantenere il contatto con i piccoli, per rassicurarli e mantenere viva in loro la capacità di apprendimento., diventati genitori a tempo pieno, con la costante guida delle Maestre, abbiamo rivoluzionato il nostro tempo tra colori, pennelli, poesie e lavoretti per il sorriso dei nostri bambini e per il futuro di tutti, che ci auguriamo possa tornare ad essere carico di speranza e soprattutto di quotidiana serenità”.

#genitoriatempopieno #didatticaadistanza #istitutocomprensivoperottoorsini

#andratuttobene 🌈