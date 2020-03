Puglia: Aumento della nuvolosità con piogge in serata sul Sud-Est

Bari, 23 marzo 2020. Meteo: lunedì una circolazione instabile si approfondisce sul Sud Italia. Ne consegue un diffuso aumento della nuvolosità tra Puglia Basilicata e Molise. In serata non sono escluse anche piogge sparse tra Puglia e Basilicata. Temperature in generale diminuzione. Le correnti saranno inizialmente moderate e meridionali, tendenti a ruotare al maestrale a partire dalla serata. Mari generalmente mossi.

Martedì 24 Marzo. Ondata di freddo, possibili nevicate a quote collinari. MARTEDI’: ondata di freddo sulle nostre regioni di sud-est. Un flusso di correnti gelide in discesa dall’Europa settentrionale dare luogo a un sensibile abbassamento delle temperature tra Puglia Basilicata e Molise. In giornata all’insegna della spiccata variabilità e con momenti asciutti alternati a locali rovesci che potranno assumere carattere nevoso fino a quote e collinari. Venti in rinforzo dei quadranti settentrionali con mare Adriatico tendente divenire molto mosso, mosso lo Ionio.