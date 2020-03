Riuniti Foggia: Covid-19: 18 in rianimazione. 3 di Manfredonia

, 23 marzo 2020. Sono 18 le persone ricoverate attualmente nel reparto di Rianimazione degli, risultate positive al coronavirus Covid-19. Si fa riferimento a ricoveri distribuiti tra i vari piani della struttura. Una trentina i pazienti ricoverati tra i reparti di malattie infettive e pneumologia. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it. Risultano in gravi condizioni: un uomo di San Marco in Lamis, e un autista del 118 originario di San Severo. Tra i pazienti anche 3 persone residenti a Manfredonia (città dove i casi, nel momento in cui si scrive, sono pari aoltre ai 2 decessi già comunicati), una 29enne di San Severo, e cittadini originari di San Giovanni Rotondo.

PERCORSO COVID, COORDINAMENTO CASA SOLLIEVO – OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA. Come reso noto in un comunicato stampa, il Policlinico Riuniti renderà operativo il primo centro post acuzie con ulteriori 30 posti letto a cui se ne aggiungeranno in questi giorni altri 20 di medicina d’urgenza per acuti, portando così il numero totale dei posti letto COVID a 182 (50 di Medicina, 50 di Pneumologia, 32 di Terapia Intensiva, 30 di post acuzie, 20 di Medicina d’Urgenza per acuti). La Casa Sollievo della Sofferenza, invece, nel confermare i 100 posti letto già definiti (86 COVID, 14 Terapia Intensiva) ha avviato uno studio di fattibilità per una ulteriore estensione dell’area COVID sia per la fase acuta che post acuta, secondo standard ricettivi e tipologie dei pazienti concordati con il coordinamento provinciale. Resta l’impegno, infine, a dedicare ulteriori 4 posti letto di terapia intensiva. Restano confermate per entrambi gli ospedali le già attive sale operatorie COVID ed il percorso COVID materno infantile.

BISCEGLIE: FINO A 100 POSTI LETTO DEDICATI A COVID. Fino a 100 posti letto per una struttura interamente dedicata al Covid. E’ l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie, da subito individuato come ospedale dedicato ai pazienti affetti da Coronavirus della Asl Bt. “L’intero ospedale è stato rifunzionalizzato alla luce delle nuove esigenze – dice Alessandro Delle Donne, Direttore Generale Asl Bt – il Pronto Soccorso dedicato è stato spostato in un’area dotata di 8 posti letto a pressione negativa e di ulteriori 10 posti letto dotati di monitor per la rianimazione”. L’Unità operativa di Malattie Infettive è dotata di 20 posti letto a cui si aggiungono i posti letto di medicina, chirurgia, ortopedia, pediatria e ostetricia riconvertiti per l’assistenza ai pazienti Covid. Tutto l’ospedale è stato tempestivamente dotato di tecnologie e apparecchiature in grado di sostenere le attività cliniche.

FOCUS OSPEDALI PROVINCIA DI FOGGIA PERCORSO COVID

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it