San Marco. Angelo Ianzano “Vi piace vincere facile? Restate a casa” (VIDEO)

. L’orologio non si guarda più, si sa quando inizia un turno ma non si sa quando finirà, un sacrificio che ha un solo e unico obiettivo: far scendere la curva del contagio e diminuire il numero dei decessi. Purtroppo tanti cittadini non hanno ancora capito il pericolo che corrono pensando di essere in vacanza“. Lo scrive su facebook il vicesindaco di San Marco in Lamis,, infermiere in servizio nel pronto Soccorso dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. “IL RESTARE A CASA NON È UN CONSIGLIO BENSI LA SOLA COSA UTILE CHE OGGI SI PUÒ FARE PER VINCERE QUESTA GUERRA!!”, scrive Ianzano.

