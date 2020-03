Zapponeta, sindaco “2 positivi al Covid-19, ma non presenti nel territorio comunale”

TUTTI

‼️

. “In data odierna ci è stato comunicato che due nostri concittadini, non presenti sul territorio comunale da 10 giorni, sottoposti fuori regione alla verifica del tampone, sono risultati positivi al Coronavirus. Gli stessi però sono in condizione di salute stabile. Inoltre, in via precauzionale, in accordo con i sanitari dell’ASL, i familiari stretti saranno sottoposti ad un tampone di verifica.! L’unico modo che abbiamo per combattere questo virus è RESTARE A CASARispettiamo queste regole, e presto riusciremo a superare questa drammatica emergenza”.