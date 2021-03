Carpino, il “Giùvdìa Sant” è in streaming

Carpino, 23 marzo 2021. Fra meno di una settimana saremo alle porte della Settimana Santa che ci condurrà alla Pasqua di Resurrezione. Vivremo questa importante ricorrenza in versione Covid anche quest’anno. A Carpino, come dappertutto, le funzioni liturgiche interne alle Chiese verranno svolte regolarmente, con qualche limitazione, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e dell’orario consentito dal coprifuoco.

Per il secondo anno consecutivo, invece, non si terrà la secolare “Processione del Giovedì Santo” per le vie principali del paese. A tal proposito, venerdì 2 aprile 2021 dalle ore 18.00, sulla pagina della Pro Loco di Carpino sarà trasmesso l’evento in streaming “Giùvdìa Sant” a cura della Corale “Terzio Millennio” di Carpino diretta dalla Maestra Vittoria Coccia, piano: Maestro Marco Di Perna.

Dalla Chiesa di San Nicola di Mira sarà trasmesso anche il suggestivo “Pianto della Madonna” di Jacopone da Todi.

L’evento organizzato dalla Comunità Parrocchiale San Cirillo-San Nicola e coordinato dal Parroco Don Tonino di Maggio sarà svolto a porte chiuse, senza pubblico.

La diretta sarà trasmessa sulla pagina facebook della Pro Loco di Carpino.