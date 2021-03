Puglia “rossa” ma +131% spostamenti rispetto al primo lockdown

Bari, 23/03/2021 – (quotidianopuglia) Prima settimana in zona rossa per tante regioni italiane, Puglia compresa. E durante questi giorni di lockdown si è assistito a una complessiva riduzione degli spostamenti, con qualche importante eccezione. Lo rileva “City Analytics – Mappa di mobilità” la soluzione di Enel X e HERE Technologies che, a partire dall’analisi dei Big Data, stima tra gli altri la variazione degli spostamenti e dei chilometri percorsi dai cittadini sul territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale.

La ricerca rileva una differenza sostanziale nell’impatto delle misure restrittive decise dal Governo per le regioni rosse.

Se nel Lazio, per esempio, gli spostamenti si sono ridotti del 20% e in Campania del 30%, nella nostra regione la variazione è stata minima e per di più positiva: gli spostamenti sono, cioè, aumentati dell’1%. Un dato che racconta come il lockdown sia molto poco rispettata. Se il termine di paragone è il lockdown del secondo trimeste del 2020, gli spostamenti registrati nella settimana appena trascorsa registrano un aumento percentuale del +131%. (quotidianopuglia)