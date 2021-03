Ventura fa appello a tutto il consiglio per la massima unità possibile

Foggia, 23 marzo 2021. “Onorato della fiducia ricevuta prima nella nomina e per nella votazione. Non comprendo il comportamento dell’opposizione in quanto non si vota una carica non gestionale ma istituzionale”. Questo l’incipit dell’intervento del neopresidente del consiglio Lucio Ventura durante l’assise di oggi. Dopo 2 mesi, habemus presidente, nell’entusiasmo appena ostentato di una ritrovata unità della maggioranza. A sorpresa votano a favore anche i due Popolari Di Fonso e Maffei.

“Non sarò un presidente di una parte del consiglio ma di tutti, e non è un’enunciazione di circostanza”, ha proseguito.

Quando ha fatto riferimento alla “buona comunicazione istituzionale”, ringraziando il vicepresidente Giulio Scapato per il lavoro svolto, non sapeva che si era dimesso dopo che, nella stessa mattinata, gli è stata incendiata l’auto.

“Sono il primo presidente del consiglio eletto online, ho un primato”. Ha ricordato il compianto Fiore, le difficoltà di una città piegata dal coronavirus e quello che sarà – fino a quando questo governo starà in piedi- il suo programma dall’ attenzione ai regolamenti e allo statuo, all’intercettare tutti i finanziamenti possibili. L’appello ai “volenterosi”, più volte ripetuto, della massima condivisione possibile.

Nel corso degli interventi oggi in aula, quello del consigliere Raffaele Di Mauro, sulla necessità del “governo dei migliori che riunisca le migliori intelligenze, i partiti non possono avere più pretese”.

Solo a queste condizioni Fi potrà continuare a dare il suo sostegno alla giunta, sembra di capire. Quindi un’apertura alle migliori intelligenze, di questi tempi? Intelligenze che accetterebbero deleghe mentre tutti si dimettono, o quasi?

Di stamattina la notizia delle dimissioni di Giandonato La Salandra non solo da presidente di Ataf ma anche da coordinatore provinciale di Fdi. Ha chiesto la nomina di un garante nazionale che si occuperà del partito. Sono oltre 1500 i tesserati di Giorgia Meloni in Capitanata. Restano saldi al loro posto i 4 consiglieri di Fdi Fusco, D’Emilio, Iadarola ed Erminio con l’assessore di riferimento Matteo De Martino. La vita istituzionale e quella politica, che fino a oggi hanno cercato di camminare di pari passo, in questo tempo emergenziale potrebbero essere più distanti, favorendo nuove iniziative.