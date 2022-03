Guerra in Ucraina. Marcia per la Pace a Manfredonia

Statoquotidiano.it, Manfredonia, 23/03/2022. Le manifestazioni in favore della pace e della fine della guerra in Ucraina non si fermano sul Golfo di Manfredonia. L’Associazione Gargano 2000, nella persona del suo presidente, Giovanni Cotugno, organizza con la comunità ucraina di Manfredonia, rappresentata da Oksana Kosmynka, la manifestazione “Marcia per la Pace. Marciare per non Marcire”.

L’evento, a cui il Presidente Giovanni Cotugno auspica la partecipazione di enti locali, religiosi, delle associazioni e della cittadinanza tutta, avrà luogo in tutte le vie del centro di Manfredonia. Luogo dell’incontro sarà Piazza Maestri d’Ascia domenica 3 aprile 2022 alle ore 9,30. Alle 10 la partenza per poi marciare nelle seguenti strade:

Piazza Maestri D’Ascia, proseguimento per Marina degli Svevi, Uscita molo di Levante, Lungomare Nazario Sauro, Viale Miramare, Via Dante Alighieri, Via San Giovanni Bosco, Corso Manfredi, Via Campanile, Via Maddalena, Piazza Marconi e Corso Manfredi. L’arrivo è previsto in Piazza del Popolo dove, oltre agli interventi e ai saluti delle autorità, sarà presente una teca dove per fare delle donazioni destinate ad aiuti alla popolazione ucraina.

Lo comunica il Presidente della A.S.D. Gargano 2000 Giovanni Cotugno.