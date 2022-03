L’appello di Lino Banfi per S. Nicola: “Restituite tutto, fatelo per me”

Statoquotidiano.it, 23 marzo 2022. “Vi prego restituite tutto”, è l’ appello che LinoBanfi, dopo il furto alla Basilica di San Nicola, nella trasmissione “Chi l’ha visto”, che verrà trasmessa stasera alle 21.20 su Rai 3. “Mi rivolgo a voi che avete fatto questo atto che non è bellissimo… Vi prego fatelo per me: restituite tutto!” dice l’attore molto legato alla sua terra di Puglia. “Se proprio avete bisogno di queste cose o dei soldi, in qualche modo si fa. Vedrete che gli stessi baresi vi aiuteranno. Semmai lasciate una lettera scritta. Vi prego… “.

La città è incredula per quanto avvenuti, il sindaco Decaro ha scritto: “Dopo aver sottratto i simboli più evocativi della vita e della missione del vescovo di Myra significa aver ferito profondamente la città. Spero che l’autore di questo gesto meschino e inqualificabile si penta presto e che riconsegni ai padri domenicani quanto sottratto. Perché non ci può essere nessuna giustificazione per rubare nel luogo che custodisce la vita e la storia di tutti noi”. L’uomo, che ha sottratto un anello alla statua del santo danneggiandola e portato via le offerte dei fedeli, ha agito lasciando tracce. Le Forze dell’Ordine lo stanno cercando e un uomo sarebbe stato portato in caserma.