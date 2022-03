Rotice: “Violenza e devianza giovanile amplificate con disagio post lockdown”

(fonte: L’EDICOLA DEL SUD, a firma di Stefania Consiglia Troiano). “Il fenomeno della violenza e della devianza giovanile si è amplificato con il disagio post lockdown.

Le vite dei più giovani sono state represse e stravolte con gravi ripercussioni sulle relazioni sociali e sui comportamenti sempre più aggressivi. Sono molto preoccupato ed ho chiesto un rafforzamento della presenza di pattuglie delle forze dell’ordine soprattutto nelle ore serali. Il provvedimento sanzionatorio emesso in tempi celeri nei confronti degli aggressori del nostro giovane concittadino è un primo segnale, ma credo non basti.

Non occorre solo e soltanto la repressione, bisogna aiutare i nostri ragazzi a tornare a vivere la quotidianità, dando spazio alle loro passioni, accompagnandoli in percorsi educativi, di conoscenza, di vita facendo riappropriare loro degli spazi aggregativi della città. I ragazzi sono smarriti, privi di punti di riferimento. Proprio lunedì abbiamo celebrato con gli alunni dell’Istituto “Giordani” la 27^ Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie .