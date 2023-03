MANFREDONIA (FOGGIA), 23/03/2023 – L’ordine del giorno della seduta di aggiornamento del Consiglio comunale fissata per giovedì 23 marzo alle ore 15:00, nella sala consiliare di Palazzo San Domenico, è integrato dalla proposta di deliberazione di sostituzione dei consiglieri Fresca Giulia e Prencipe Gaetano nelle Commissioni consiliari ex art. 13 del Regolamento del Consiglio comunale, dalla proposta n. 19/2023 (trattazione urgente su richiesta del Sindaco) e dalla proposta n. 02/2023 (prosecuzione trattazione, rinvio da seduta del 23 gennaio ultimo scorso).

Pertanto la trattazione degli accapi avverrà secondo il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Surroga della consigliera comunale Lucia Trigiani e convalida del consigliere subentrante Piercosimo Zino;

2. Sostituzione dei consiglieri Fresca Giulia e Prencipe Gaetano nelle Commissioni consiliari permanenti ex art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale;

3. Proposta n. 19: “Progetto per la costruzione di serre per l’essiccamento del fango disidratato nell’impianto depuratore di Manfredonia presa dìatto, variante allo strumento urbanistico ed apposizione vincolo preordinato all’esproprio;

4. Proposta n. 84: “Progetto di adeguamento funzionale delle infrastrutture idriche/fognanti a servizio degli insediamenti turistici Sciale delle Rondinelle, Sciale degli Zingari, Scalo di Saraceni ed Ippocampo;

5. Proposta n. 02: “Regolamento per la concessione delle aree a verde pubblico”;

6. Interrogazioni (Prosecuzione trattazione orale).

Il Consiglio comunale si svolgerà a porte aperte. Ai partecipanti si raccomanda di indossare la mascherina e rispettare il distanziamento. La Presidente del Consiglio Comunale Giovanna Titta.