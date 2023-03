Emergenza 118 Foggia: nel 2022 più ricoveri per problemi cardiocircolatori, respiratori, traumatici e neurologici

FOGGIA, 23/03/2023 – (Dott. Angelo Riky Del Vecchio assocarenews.it) Speciale Emergenza 118 in provincia di Foggia: nel 2022 maggiori ricoveri per problemi cardiocircolatori, respiratori, traumatici e neurologici. Il 36% ha rifiutato trattamento o ricovero.

Il Policlinico “Riuniti” di Foggia rende noto i dati relativi ai soccorsi in emergenza-urgenza in Capitanata (Report 2022), così come riportati dalla Centrale Operativo dell’Emergenza Territoriale, come noto diretta da Dirigente Medico Stefano Colelli e dal Coordinatore Infermieristico Francesco Mansi.

Il “peso” del soccorso in provincia di Foggia.

I dati restano allarmanti. Analizzando il Report 2022, infatti, si evince che: