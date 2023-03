Foggia, col Monterosi non puoi sbagliare

StatoQuotidiano.it, Foggia, 23 marzo 2023 – Voltare pagina e dimenticare la brutta prova vista al Monterisi. Il Foggia, sabato 18 Marzo, allo stadio Zaccheria con calcio d’inizio alle ore 14:30 è chiamato a dare una risposta ai tanti interrogativi emersi dopo il derby perso nettamente con l’Audace Cerignola per 4-2. Una formazione che si è presentata con le modifiche approntate dal tecnico Mario Somma, che ha preferito due fantasisti a supporto di Ogunseye, al collaudato 3-5-2 che aveva sin qui fatto le fortune dei satanelli. Le ultime due trasferte, con Avellino e Cerignola ,con l’intermezzo del turno infrasettimanale con il Monopoli, vinto con molta sofferenza, hanno dato più di un segnale in controtendenza della squadra, che è stata ammirata per lunga parte del campionato. Il Foggia è scivolato in quinta posizione sorpassato nuovamente da Pescara e dal sorprendente Picerno, e ha visto riavvicinarsi proprio dai gialloblù di mister Pazienza, ormai ad una sola lunghezza. Gli infortuni di Di Noia e Schenetti, con i ritardi di condizione di Vacca e Beretta privano la compagine rossonera di importanti punti di riferimento nella coralità della manovra. La piazza è tornata ad interrogarsi sulle operazioni prodotte sia in fase di mercato che sulle scelte di modulo operata dal tecnico. Il doppio play, per caratteristiche dei calciatori in organico, non pare essere quello ad hoc per risultare redditizio. L’impressione è che anche i due braccetti, a detta di tanti addetti ai lavori, tra i migliori del girone, facciano fatica con questa struttura tattica come dimostrano i duelli sulle corsie, dove Achik e Samele sono risultati per alcuni tratti superiori in ritmo e giocate nell’uno contro uno.

Vincere le tre gare casalinghe, nelle ultime cinque della stagione e fare dello Zaccheria un fortino, a partire proprio da sabato con i laziali, mai battuti in precedenza, sarà fondamentale per rinsaldare le velleità dei rossoneri, magari con il ritorno al vecchio schieramento e con una prestazione convincente, che possa ridare entusiasmo nuovamente ad una piazza umorale. Senza Vacca e Leo, appiedati dal giudice sportivo, si spera in buone notizie dall’infermeria. Il rush finale sta partendo e in casa Foggia le intenzioni sono quelle di un pronto riscatto per riproporsi con il miglior piazzamento possibile all’appendice degli spareggi promozione.

A cura di Antonio Monaco