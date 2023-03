Il boss della Società foggiana Mario Lanza libero dopo 12 anni

FOGGIA, 23/03/2023 – (lagazzettadelmezzogiorno.it) Mario Lanza, foggiano di 41 anni, mafioso di primo piano del clan Sinesi/Francavilla anche per via delle parentele acquisite, è di nuovo un uomo libero dopo 12 anni e 3 mesi trascorsi in cella e/o rinchiuso tra le mura di casa;

all’arresto in flagranza del 14 dicembre 2010 per tentato furto in un “compra-oro” seguirono infatti 5 arresti per il coinvolgimento in altrettanti blitz con assoluzioni e condanne. Martedì pomeriggio si è lasciato alle spalle il carcere di Teramo. A fine gennaio al malavitoso erano stati revocati dalla corte d’appello di Bari gli arresti domiciliari con conseguente ritorno in carcere per 8 telecamere che aveva fatto installare davanti all’abitazione, che gli avrebbero consentito di verificare in anticipo l’arrivo di eventuali controlli delle forze dell’ordine. Nelle scorse ore ancora la corte d’appello ha disposto la scarcerazione per fine pena. lagazzettadelmezzogiorno.it