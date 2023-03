Lo Muzio: ‘Lavoreremo con l’Università per rilanciare la provincia di Foggia’

StatoQuotidiano, 23 marzo 2023. “Non me l’aspettavo, ancora non ci credo. Sono emozionato”. Così Lorenzo Lo Muzio, nuovo rettore dell’Università di Foggia, ha commentato a caldo la vittoria. A lui vanno 341 voti fra amministrativi, docenti e quanti aveva diritto al voto, a Donatella Curtotti 159. Quando è scoccato il numero che avrebbe decretato la maggioranza assoluta, oltre i 256, nella sala dello spoglio c’è stato un applauso ma il nome della sua avversaria continuava a essere estratto dall’urna. La direttrice del dipartimento di Giurisprudenza ha deciso di battersi fino all’ultimo, senza passi indietro, con un risultato “personale” vista la convergenza dei colleghi sul vincitore.

Negli auspici pre-elettorali c’era anche quello di accordo fra rettore e pro-rettore che invece non c’è stato. In ogni caso, le parole concilianti del prof Lo Muzio hanno subito rilanciato un appello all’unità dopo il ringraziamento a quanti lo hanno appoggiato. “Lavorare con tutte le anime dell’università puntando sempre più sulla qualità di un ateneo medio, che su questo deve e può competere”. Non solo, l’appello è anche al territorio: “Siamo l’industria più importante? Se è cosi dico ‘purtroppo’ perché serve anche altro, collaborazione con imprese medie e piccole, per esempio. Chiedo aiuto a tutti voi per rilanciare la provincia di Foggia, il mio programma ha saputo fare sintesi e ha coinvolto più docenti, studenti, tecnici e amministrativi, ma deve essere sempre più allargato”.

Le elezioni per il rettore di Foggia non hanno mai visto tanti candidati, la particolarità è che sono rimasti in campo due professori di Foggia rispetto a un gruppo iniziale in cui rientravano docenti di Bari. Una distinzione nei fatti che non sappiamo quanto abbia giocato poi nelle decisioni dei singoli, ma comunque indica un protagonismo sempre maggiore del capoluogo dauno. Non è la prima volta di un foggiano rettore, c’è già stato Antonio Muscio, ma è la prima volta per un medico. “Qual è la differenza?”, gli abbiamo chiesto: “Siamo la medicina del territorio”, ha risposto Lo Muzio.

Paola Lucino, 23 marzo 2023