"Visto che interviene la Guardia di Finanza per un autovelox installato in zona vincolata, non sarebbe il caso che intervenga anche a verificare quello stadio che, obbiettivamente, è un pugno nell'occhio paesaggisticamente parlando? Immaginate quanto sarebbe bello guardare il mare da via San Giovanni Bosco!!! Un belvedere in località di mare!".