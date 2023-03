“Pescatore di Manfredonia ha visto affondare il proprio mezzo: aiutiamolo a rialzarsi”

MANFREDONIA (FOGGIA), 23/03/2023 – Un’imbarcazione della marineria di Manfredonia è affondata due giorni fa a largo di Vieste. La guardia costiera ha soccorso due pescatori in località Porticello.

L’intervento è avvenuto di notte: i militari della guardia costiera, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Bari, sono intervenuti per prestare soccorso a due pescatori in difficoltà, nel tratto di mare a nord del porto di Vieste. Oggi è partita la raccolta fondi per aiutare il pescatore che ha perso la sua imbarcazione.

“Ciao, mi chiamo Antonio Vitulano ed ho iniziato a raccogliere fondi per un ragazzo di Manfredonia che svolgendo il suo mestiere di pescatore nella serata del 21 marzo ha visto affondare il proprio mezzo nella vicina Vieste. Aiutiamo il nostro giovane compaesano a rialzarsi”.