Saman: lo zio si fa interrogare, ‘volevano uccidere anche me’

La stampa locale ha riportato che Danish Hasnain, lo zio della giovane Saman, è stato interrogato dai pm e dai carabinieri di Reggio Emilia il 10 marzo, su sua richiesta.

Danish ha ribadito di non essere stato lui ad uccidere la nipote e di aver solo accompagnato i cugini a seppellirla. Secondo l’imputato, i parenti volevano ucciderlo per il suo buon rapporto con Saman e per essere d’accordo sulla sua relazione con Saqib. Tuttavia, la buca era troppo grande per una sola persona e gli altri lo hanno incastrato perché sapevano che parlava.

Come riporta l’Ansa, Danish ha anche descritto il momento in cui ha visto il cadavere di Saman, affermando che i cugini l’hanno presa uno dalle gambe e uno dalle braccia e l’hanno appoggiata davanti al casolare, dove poi l’hanno sepolta.

Danish ha inoltre ribadito che i cugini gli avevano detto che era stata la madre a uccidere la ragazza. Danish è sotto processo per il delitto insieme ai due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq e ai genitori di Saman.