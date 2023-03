Scenari di voto per sindaco di Foggia: insieme al ristorante Lega e sinistra

StatoQuotidiano, 23 marzo 2023. Una foto che sembra un’appendice dello schieramento alle ultime provinciali, dove intorno al tavolo di un ristorante di Foggia, si sono incontrati esponenti di Fi – dal consigliere regionale Dell’Erba al sindaco di Apricena Antonio Potenza, al civico in quota azzurra Gianni Rotice, sindaco di Manfredonia- con quelli della Lega e con Giulio Scapato, di centrosinistra. A capotavola Nino Santarella, da sempre rivale politico dell’ex presidente della Provincia Nicola Gatta, suo compaesano nonché sindaco di Candela.

È Antonio Vigiano, segretario cittadino della Lega, a postare lo scatto che, certo, non è causale, nemmeno se fossero solo i classici quattro amici al bar. Un incontro politico, interlocutorio sulle prossime strategie elettorali al Comune, con la Lega che sembra strizzare l’occhio a un civismo di cui anche Scapato, nella scorsa tornata elettorale, è stato espressione nella coalizione avversaria del centrodestra.

Ci pare improbabile, infatti, che Scapato sia stato folgorato sulla strada del centrodestra, alla luce di quanto avvenuto alla provinciali sarebbe il civismo il collante di un eventuale accordo.

Il centrodestra sta, nel frattempo, riorganizzando la sua coalizione, in base a “tavoli tematici” dove il programma ha priorità sul resto, tanto che non si fa scappare nemmeno l’ombra di un nomein quanto a candidato sindaco. Voci che girano danno ipotesi diverse, dall’imprenditore Potito Salatto a Tonio Ciarambino, da una generica figura “della società civile” a un esponente di Fdi, o scelto dal partito della leader Giorgia Meloni.

La Lega, parti di Forza Italia e civici antagonisti di Gatta (Nicola) cosa faranno? Seguiranno la coalizione o si organizzeranno per loro conto? Nella nebulosa delle manovre pre-elettorali, viaggia anche l’ipotesi che i vertici dei partiti in coalizione non abbiano dimenticato quanto avvenuto alle provinciali. Sul punto si sono già espressi con tempismo senza muovere, tuttavia, i delicati assetti provinciali, quanto invece potrebbe succedere secondo una versione più attendista.

L’incertezza sulla collocazione della Lega, la più ‘distratta’ verso questa riorganizzazione del centrodestra, non è ben chiaro dove voglia portare, se ad alzare la posta per un accordo, a una spaccatura del centrodestra o a una civica, con chi ci sta, per le comunali. Manca nel gruppo degli amici, rappresentanti di una bella porzione di Capitanata, il consigliere regionale Joseph Splendido, che pure alle provinciali era della partita di quanti si immortalano in foto nuova versione.

Paola Lucino, 23 marzo 2023