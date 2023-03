Sentenza ingiusta del Giudice di Pace di Rodi Garganico: l’indignazione dell’avvocato Falcone

Gargano 23/03/2023. L’avvocato Giuseppe Falcone ha espresso la sua indignazione per una sentenza del giudice di pace di Rodi Garganico che ha rigettato le domande di risarcimento presentate da un automobilista e da un terzo trasportato, entrambi vittime di un sinistro causato da un veicolo non identificato nel comune di Vico del Gargano.

Secondo l’avvocato Falcone, il giudice di pace ha smentito le prove testimoniali presentate in giudizio, affermando che è impossibile che un veicolo causi un incidente e poi scompaia: “Il giudice di pace di Rodi G.co, con sentenza depositata il 20.02.23, dopo aver riunito le cause del conducente e del terzo trasportato, rigettava le domande, nonostante la prova testimoniale espletata in corso di causa, che confermava pienamente i fatti esposti negli atti di citazione. Per il giudice di prossimità non sarebbe possibile che in centro abitato, in una strada a doppio senso di marcia, possa scomparire un veicolo! – continua Falcone – nessuna motivazione, però è stata fornita. Non si capisce, quindi, in base a quale assunto il giudice abbia potuto smentire le risultanze della prova testimoniale. Addirittura l’autoveicolo non identificato, come riferito dai testi escussi (pienamente attendibili, indifferenti e mai contraddittori), si dileguava repentinamente a velocità sostenuta.”

In sintesi, l’avvocato Giuseppe Falcone ha denunciato la sentenza del giudice di pace di Rodi Garganico, ritenendola ingiusta e contraria alle prove testimoniali presentate in giudizio, e ha criticato la tendenza del giudice a emettere sentenze “innovative” che complicano il sistema giudiziario.