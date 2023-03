FOGGIA, 23/03/2023 – (Stefano Gradi sorrisi.com) Sarà uno show all’insegna dell’inclusività. Sarà così inclusivo che ci saremo persino noi!». Pio e Amedeo scherzano su chi li accusa di non essere abbastanza “politicamente corretti”. E presentando la nuova stagione di “Felicissima sera” rilanciano a modo loro: con le risate.

Pio e Amedeo, che cosa potete anticiparci del nuovo show?

Amedeo: «Per evitare critiche questa volta ci siamo assicurati che tutte le minoranze fossero rappresentate. Per esempio abbiamo anche un ballerino sovrappeso che non sa ballare. E nel formare l’orchestra ci siamo curati solo che ci fossero musicisti di ogni nazionalità. Se poi sanno pure suonare, ancora meglio! E noi due forniamo la quota obbligatoria di meridionali».

Pio: «Insomma scherzeremo un po’ su questa mania del “rappresentare tutti”. Che poi, non basterebbe dire che siamo tutti meravigliosamente diversi?».

Del resto voi siete stati irriverenti con tutti, da Totti a Baglioni, da Achille Lauro a Laura Chiatti. Chi vi è rimasto da “irriverire”? Insomma, vi sto chiedendo la lista degli ospiti…

Amedeo: «Guarda, ci ha dato una mezza apertura papa Francesco, chiede solo che non registriamo di domenica perché sta impicciatissimo».

Pio: «Scherzi a parte, solo nella prima puntata avremo Silvia Toffanin, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Elisa, Giovanna Civitillo e Zucchero. Vogliamo fare concorrenza a Sanremo!». sorrisi.com