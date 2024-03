Foggia. È da attenzionare quello che accadrà il domenica 31 Marzo a Foggia, negli spazi del CineTeatro Cicolella sul viale della stazione.

Il gruppo giovanile GenerAct, supportato dall’associazione Comunità sulla strada di Emmaus nel lavoro di animazione del quartiere Ferrovia del progetto Presenti! (Puglia Capitale Sociale 3.0, finanziato dalla Regione Puglia con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali), proverà a rispondere con l’arte alle difficoltà del contesto giovanile cittadino con il FafaFest Spring Edition.

“Vogliamo provare a dare una sveglia alla realtà giovanile della città in un quartiere eccessivamente criminalizzato e sul quale non si risparmiano giudizi squalificanti – dicono i giovani coinvolti – Vogliamo farlo con l’arte dei giovani foggiani e con la musica dei ThruCollected, davvero una delle espressioni più chiare, nette e forti dell’alto valore trasformativo della cultura e della creatività!”

Durante la serata (apertura porte dalle 21.30) sarà possibile visitare la mostra artistica di giovani foggiani “Espressioni Urbane: Visioni artistiche sul dualismo opportunità/chiusure in città”, il fotoracconto del progetto Presenti “Costruire comunità giovanili visibili” con le immagini di tutto quello che si è realizzato in questi mesi e il GenerAct Corner, uno spazio informativo sulle forme di collaborazione e partecipazione di altri giovani.

Al centro della scena ci sarà la musica! Foggia si fa spazio nei circuiti della musica indipendente ospitando una delle realtà più interessanti della scena italiana: i ThruCollected.

ThruCollected è un cluster di artisti indipendenti fondato a Napoli durante la pandemia da Covid-19. Unito dalla simbiosi e dall’interpolazione fra i singoli componenti, il collettivo unisce musica, produzione sonora, organizzazione di eventi, graphic design e videomaking. Composto da 12 membri, è considerato una delle finestre musicali più interessanti del panorama alternativo italiano grazie al suo racconto profondo e personale della gioventù e del suo rapporto con l’arte, la società contemporanea e la complessa realtà partenopea.

Il tappeto sonoro di ThruCollected è un sunto di influenze passate e presenti, con un occhio attento all’incontro fra musica suonata e le derive future dell’elettronica indipendente. Dalla loro fondazione i ThruCollected hanno pubblicato 4 release soliste (“Non ti scordar di me” di Altea, 2022; “L’industria, il pop, la camera, il sesso” di SANO; “Napoli undercore” di specchiopaura, 2022; “Città dall’alto” di Alice, 2023) oltre soprattutto al loro primo disco collettivo, “Discomoneta” (2021). Ottimamente accolto da pubblico e critica, l’album è stato recepito come un instant cult della scena underground italiana per la sua particolarità sonora e la personale estetica musicale.

L’uscita di “Discomoneta” ha permesso al collettivo di partire nel loro primo tour nazionale (2021), in cui hanno avuto modo di esibirsi nei più prestigiosi festival del circuito indipendente (MI AMI, Indiegeno Festival, Apolide Festival, Pinewood Festival, Poplar Festival, Comicon).

Ad aprire la serata l’esibizione di Kyoto, progetto musicale nostrano nato nel 2020, la cui peculiarità risiede nella fusione della tecnica del beatbox con un’elettronica scura e cinematica.

A chiusura della serata spazio al Dj set di Space e i suoi suoni elettronici.

Sarà l’occasione per ritrovarsi come comunità giovanile tra musica e immagini per acquisire sempre di più la consapevolezza che insieme questa città può riscoprire il suo valore e rimetterlo al centro con le nuove generazioni

Info:

ThruCollected in concerto

Domenica 31 marzo, dalle 21.30

CineTeatro Cicolella

Via XXIV Maggio (Viale della Stazione)

Foggia

Per maggiori info scrivi:

giovani@emmausfoggia.org