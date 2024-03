Manfredonia. "Cane Pastore tedesco abbandonato salvato dal Comandante Giuseppe Marasco"

Manfredonia. Una pattuglia degli Ispettori Ambientali Territoriali CIVILIS ha visto il cane legato, piangeva con lacrime agli occhi tentando di slegarsi, e lo ha salvato.

Torna in scena il più classico degli orrori: l’abbandono di un cane. E lui, l’ennesimo, sarebbe andato incontro a una morte orribile, di stenti o falciato dalle auto in corsa della superstrada S.S.89 garganica. Ma è stato grazie al Comandante Giuseppe Marasco degli Ispettori CIVILIS che ora è sano e salvo.

Quando il Comandante MARASCO lo ha soccorso lo ha trovato impaurito e visibilmente denutrito.

Un cane abbandonato o smarrito è solitamente spaventato, nervoso, disorientato e di certo affamato e assetato e si sente non protetto. Questi sono aspetti importanti da prendere in considerazione, nel momento del soccorso ad un animale, per prendere le dovute precauzioni, è subito salito in macchina cercando aiuto.

Così lo ha portato immediatamente negli uffici della Polizia Locale di Manfredonia e lo hanno rifocillato con acqua e cibo, facendo la scheda tecnica e chiamando il medico veterinario di turno. I vigili urbani, hanno cercato anche il microchip per avere qualche indizio in più sul compagno umano che ha deciso questa sorte per lui. Ma il cane non aveva alcuna iscrizione all’anagrafe canina, mi hanno riferito. Sarà più difficile scoprire chi si è reso responsabile del reato di abbandono di animale, secondo quanto previsto dall’articolo 727 del codice penale (foto)

Addetto Stampa Civilis euronews.