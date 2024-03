Il programma di sComunica, l’evento della sCommunity inclusiva, sarà presentato lunedì 25 marzo 2024 alle ore 16.00 in diretta sui canali social di sComunica (facebook, youtube e linkedin).

Ad illustrare le finalità dell’evento B2B dedicato alle professioni dell’industria creativa, , e a sviscerare tutti gli appuntamenti che si terranno sabato 13 aprile a Foggia (presso Laltrocinema) saranno: Rossella Forlè, Founder We Hate Pink; Viviana Tiso, Marketing and Communication Specialist; Lorenzo Trigiani e Maria Pia Liguori, rispettivamente CEO e co-founder Red Hot; Alice Rizzi Presidente di Arcigay Foggia Le Bigotte APS e Assunta di Matteo, Consigliera di parità della provincia di Foggia ed esperta senior di inclusione sociale.



Si esplorerà il contenuto di panel, talk e workshop che ruoteranno su tre stereotipi vecchi, nuovi e intersecati:genere, LGBTQI+ e meridionalismo. Sarà, inoltre, presentato il ricco parterre di ospitə dell’evento, tra cui citiamo Rita Rapisardi, giornalista freelance e autrice dell’inchiesta “Sex and the spot, esplode un nuovo #MeToo nelle agenzie pubblicitarie”; Charlie Moon, regista e content creator che attraverso i social media condivide il proprio percorso di scoperta di sé, raccontando la sua vita di persona non binaria; Karen Ricci, autrice, imprenditrice digitale, podcaster per la parità di genere, founder del progetto “Cara, Sei Maschilista!”, collabora con organizzazioni non governative come We World e Action Aid, Diversity Lab.

«Abbiamo scelto di organizzare online la presentazione di sComunica per dare a chiunque, in qualsiasi luogo si trovi, la possibilità di partecipare. E poi perché il format è stato ideato e organizzato da foggianə che in parte vivono in città e in parte oltre i confini italiani», spiegano le organizzatrici e gli organizzatori dell’evento.

Media partners di sComunica sono SheTech (ente no profit che lavora da diversi anni per portare la parità di genere nel mondo digital e tech), Puglia Women Lead (community inclusiva che promuove pari opportunità in Puglia puntando sul digitale), Lean In (il network che aiuta le donne a realizzare le loro ambizioni e lavora per creare un mondo equo) e Road to 50% (associazione paneuropea che mira a sviluppare strategie per l’uguaglianza di genere nella politica, nelle istituzioni e nelle posizioni decisionali).

L’evento è realizzato grazie al sostegno di: Consigliera di Parità della Provincia di Foggia Assunta di Matteo, Fondazione Monti Uniti, Svicom, Gami e Arredo Service.

La stampa è invitata a prendere parte alla presentazione, durante cui sarà possibile porre domande.