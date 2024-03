Il GAL Daunia Rurale 2020 lancia una sfida ai giovani creativi e innovatori dell’Alto Tavoliere con il CREATIVE HACKATHON in programma l’11 aprile presso il MAT-Museo dell’Alto Tavoliere.

Il contest è rivolto a comunicatori, grafici, fotografi, blogger e youtuber, ed è finalizzato alla definizione della strategia di comunicazione del SiCAT – Sistema Culturale Alto Tavoliere relativa in particolare ai suoi canali ufficiali.

Al Creative Hackathon potranno partecipare giovani di età compresa tra i 18 anni (compiuti) e i 35 anni, provenienti dai sette comuni del GAL Daunia Rurale 2020: Apricena, Chieuti, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola e Torremaggiore. Entro domenica 7 aprile alle 23.59 ci si potrà iscrivere gratuitamente tramite il form di registrazione, disponibile sulla pagina www.sicaltotavoliere.it, allegando un curriculum di max 3 pagine, una lettera motivazionale, ed un link al portfolio. Una commissione presieduta dal GAL Daunia Rurale 2020 valuterà le candidature e selezionerà un massimo di 20 partecipanti, che saranno successivamente divisi in team per favorire la contaminazione tra le diverse professionalità.

“Un progetto come il Sicat che nasce dall’esigenza di dare una visibilità nuova ed integrata all’ingente patrimonio del nostro Territorio – spiega la Presidente del GAL Daunia Rurale 2020 Pasqua Attanasio – non poteva di certo non tener conto delle idee innovative e dei linguaggi dei giovani. Di qui la scelta di coinvolgerli in un hackathon dal quale nascerà un’immagine più fresca e attrattiva dell’Alto Tavoliere”.

Il Creative Hackathon si svolgerà dalle 9.00 alle 18.00 dell’11 aprile 2024, presso il MAT – Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo. Sarà una full immersion guidata e supportata da un facilitatore esperto e un tutor, utilizzando l’approccio tipico del Design Thinking. La selezione del progetto vincente spetterà a fine giornata ad una giuria composta da esperti in ambito culturale e turistico.

“Il team vincitore – conclude Luca Introini di Civita Mostre – sarà coinvolto mediante formale incarico, nel nostro gruppo di lavoro incaricato dal GAL Daunia Rurale 2020 per lo sviluppo della strategia di comunicazione del SICAT, in particolare per ciò che riguarda la realizzazione del sito web e la definizione della campagna social”.

Il SiCAT è promosso dal Gal Daunia Rurale 2020, in collaborazione con Civita Mostre e Musei, le Amministrazioni comunali e la rete delle Associazioni dell’Alto Tavoliere, nell’ambito dell’Intervento 4.1 previsto dal Piano di Azione Locale 2014-2020: “Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Culturale materiale e immateriale dell’Alto Tavoliere”.