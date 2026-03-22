CERIGNOLA — Un rigore di Gambale nel finale consegna all’Audace Cerignola una vittoria pesante, preziosa e meritata contro il Giugliano. Al “Monterisi” finisce 1-0 per i gialloblù, che infilano il quinto successo consecutivo in casa e si portano a ridosso del sesto posto, occupato dal Crotone con una sola lunghezza di vantaggio. Un risultato che rafforza ambizioni e consapevolezza della squadra di Vincenzo Maiuri, attesa ora da uno scontro diretto che sa già di snodo decisivo.

Al triplice fischio è festa sotto la Curva Sud per una vittoria che vale più dei tre punti. Il Cerignola conferma il suo ottimo momento, continua a costruire la propria rimonta e si presenta nel migliore dei modi alla trasferta di Crotone, dove il confronto diretto per il sesto posto potrà dire molto sulle reali prospettive del finale di stagione.

Contro il Giugliano è arrivato un successo di pazienza, qualità e lucidità. Non una goleada, ma una vittoria da squadra matura, capace di aspettare il momento giusto e colpire con il suo uomo più rappresentativo. E adesso il Cerignola può davvero guardare avanti con ambizione.

Lo riporta cerignolaviva.it