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Home // Cerignola // Audace Cerignola, basta Gambale dal dischetto: Giugliano battuto 1-0

CERIGNOLA GAMBALE Audace Cerignola, basta Gambale dal dischetto: Giugliano battuto 1-0

Un rigore di Gambale nel finale consegna all’Audace Cerignola una vittoria pesante

Cerignola, Maiuri rilancia: “Non mi hanno mai lasciato solo, ora pensiamo alla salvezza”

Vincenzo Maiuri - Fonte Immagine: tuttocalciopuglia.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Marzo 2026
Cerignola // Sport //

CERIGNOLA — Un rigore di Gambale nel finale consegna all’Audace Cerignola una vittoria pesante, preziosa e meritata contro il Giugliano. Al “Monterisi” finisce 1-0 per i gialloblù, che infilano il quinto successo consecutivo in casa e si portano a ridosso del sesto posto, occupato dal Crotone con una sola lunghezza di vantaggio. Un risultato che rafforza ambizioni e consapevolezza della squadra di Vincenzo Maiuri, attesa ora da uno scontro diretto che sa già di snodo decisivo.

Al triplice fischio è festa sotto la Curva Sud per una vittoria che vale più dei tre punti. Il Cerignola conferma il suo ottimo momento, continua a costruire la propria rimonta e si presenta nel migliore dei modi alla trasferta di Crotone, dove il confronto diretto per il sesto posto potrà dire molto sulle reali prospettive del finale di stagione.

Contro il Giugliano è arrivato un successo di pazienza, qualità e lucidità. Non una goleada, ma una vittoria da squadra matura, capace di aspettare il momento giusto e colpire con il suo uomo più rappresentativo. E adesso il Cerignola può davvero guardare avanti con ambizione.

Lo riporta cerignolaviva.it

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